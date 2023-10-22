إطلاق صاروخ موجه تجاه برج الاتصالات بموقع العباد الإسرائيلي

أعلنت مصادر إعلامية إطلاق المقاومة جنوب لبنان، الأحد، صاروخ موجه تجاه برج الاتصالات بموقع العباد الإسرائيلي المقابل لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف ما قال إنها "خلية" في لبنان حاولت إطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة.

وتشهد منطقة الحدود منذ نحو أسبوعين تبادلًا متقطعا لتبادل النيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية ولبنانية من جهة أخرى.

والأحد، قررت سلطات الاحتلال إخلاء 14 بلدة إضافية على الحدود مع لبنان، ليرتفع إجمالي عدد البلدات التي تقرر إخلاؤها خلال أسبوع إلى 43

المصدر / فلسطين أون لاين