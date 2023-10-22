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الأوقاف بغزة: 31 مسجدًا تم تدميره من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر

22 أكتوبر 2023 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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استهداف مستجد غزة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان مُقتضب: "الاحتلال الصهيوني يدمر خمسة مساجد تدميرا كليا؛ ما يرفع حصيلة المساجد المدمرة كليا منذ بدء العدوان على غزة إلى 31 مسجدا".

تدمير بشكل كلي

والسبت، أعلنت الوزارة أن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في غزة "بشكلي كلي"، بينما دمر عشرات المساجد "بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة"، فيما استشهدا جرّاء الغارات الإسرائيلية 10 من موظفي الأوقاف وأصابت آخرين، وفقا للبيان.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد على إثرها نحو 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561، بحسب وزارة الصحة في غزة.

كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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