القسام وفصائل المقاومة في قباطية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال

خاضت كتائب القسام وفصائل المقاومة صباح الأحد اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلنت كتائب القسام في بلدة قباطية أن مجاهديها الأبطال خاضوا اشتباكات عنيفة في البلدة، واستهدفوا قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال بلدة قباطية، وحاصرت منزلا واندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة.

ارتقاء شهيد واعتقال محرر

وارتقى الشاب عبيدة أحمد علي كميل شهيدا برصاص الاحتلال خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف زياد نزال، والأسير المحرر صلاح كميل بعد محاصرته في منزله وإصابته.

واستشهد في وقت سابق من فجر اليوم الأحد 4 شبان وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، اثنين منهم ارتقوا بقصف جوي إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين للاجئين، شرقي مدينة جنين، فيما ارتقى آخرين في مواجهات بطوباس ونابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة في طوباس وطمون وارتقى على إثرها الشاب عدنان جهاد بني عودة (19 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الرأس خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة طمون.

المصدر / فلسطين أون لاين