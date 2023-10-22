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بينهم 47 في حالة خطيرة

الإعلان عن ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة إلى 5132

22 أكتوبر 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من 5007 إلى 5132.

وقالت وزارة الاحتلال في بيان "بلغ عدد المصابين الذين نقلوا الى المستشفيات حتى الأحد 5132، بينهم 12 بحالة حرجة و287 خطيرة و775 متوسطة، والباقون بحالة طفيفة".

وأفادت بأن "عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات، بلغ الأحد 299، بينهم 47 في حالة خطيرة و178 متوسطة و87 طفيفة".

عدد القتلى

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الحكومية، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، بالإضافة إلى 13561 جريا، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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