ارتفاع عدد حالات الاعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر لأكثر من (1130) حالة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد (65) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، طولكرم، نابلس، طوباس، وسلفيت.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب المدينة، واعتقلت كلا من: أسامة ناصر عبده، وعبد الله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبو عادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبد الحكيم أبو عادي، بعد مداهمة منازلهم في القرية.

اعتقال رئيس بلدية البيرة

كما أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجاهد محمود علقم (32 عاما)، ومحمد محمود علقم (20 عاما)، وخليل هاني عقل أبو صفية (19 عاما)، ومجدي سليم حمدان (31 عاما)، وعلى هشام حمدان (30 عاما)، وعرفات ياسر حمدان (25 عاما)، وهاني عقل أبو صفية (50 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في قرية بيت سيرا، غرب رام الله.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل بعد أن داهمت منزله في مدينة البيرة، والاسير المحرر صالح جميل نوفل (45 عاما) من قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنين براء عودة، وعز الدين عودة من قرية دير عمار شمال غرب رام الله، ومحمد صالح محمد بدر (35 عاما)، بعد مداهمة منزله في قرية بيت لقيا جنب غرب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة شبان من بلدة كفر راعي جنوب المدينة، قالت مصادر محلية إنهم كرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

تسليم بلاغات ومحاصرة منزل أسير محرر

وسلّمت قوات الاحتلال بلال شقيق المعتقلين ذياب بلاغا لتسليم نفسه في معسكر "سالم" العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزل الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وسط اندلاع مواجهات.

وفي طوباس، اعتقلت المواطنين برهان عنبوسي، ومحمود عبد الله صوافطة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزيز الفتاش، بعد أن داهمت منزله وفتشته في سلفيت.

وفي الخليل، فإن قوات الاحتلال داهمت المدينة واعتقلت معاذ محمد أبو عرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي.

ومن بلدة بيت كاحل، شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال: أسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبد المهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش، ومن بلدة دورا جنوبا اعتقلت سامي امطير، وعبد الرحيم الدرابيع ونجله اسيد، ومحمود جعفر ابو عرقوب.

وفي القدس المحتلة، فإن قوات الاحتلال داهمت ديوان أبو غربية في بلدة الرام، واعتقلت عددا من عمال القطاع الذين لجأوا إلى البلدة، بعد أن أجبروا من قبل سلطات الاحتلال على ترك أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 قبل أيام، وقامت بالتنكيل بهم.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من (1130) حالة، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين