استشهاد سوري بقصف إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب

استشهد عامل مدني سوري اليوم (الأحد) جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب وأدى إلى خروجهما من الخدمة، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".

تعطل الرحلات الجوية

من ناحية أخرى، قالت وزارة النقل السورية إنه "جراء العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين والذي أدى لتعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".

المصدر / فلسطين أون لاين