فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلطات الاحتلال تقرر إخلاء 14 مستوطنة إضافية على الحدود مع لبنان

الأوقاف بغزة: 31 مسجدًا تم تدميره من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر

إطلاق صاروخ موجه تجاه برج الاتصالات بموقع العباد الإسرائيلي

محرقة غزة .. 4385 شهيدًا بينهم 1756 طفلًا و967 سيدة منذ بدء العدوان

جيش الاحتلال يعلن إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءهم العسكريين أسرى في غزة

إحصاء 15 استهدافا لتجمعات المواطنين في الأسواق وأمام المخابز والمطاعم

القسام وفصائل المقاومة في قباطية يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال

الإعلان عن ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة إلى 5132

استشهاد 5 شبان بالضفة يرفع الحصيلة لـ90 منذ بدء "طوفان الأقصى"

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

استشهاد سوري بقصف إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب

22 أكتوبر 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

استشهد عامل مدني سوري اليوم (الأحد) جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب وأدى إلى خروجهما من الخدمة، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".

تعطل الرحلات الجوية

من ناحية أخرى، قالت وزارة النقل السورية إنه "جراء العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين والذي أدى لتعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف مطار دمشق #استشهاد سوري #قصف على سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة