هويدي: حصر المساعدات بجنوب قطاع غزة "مشبوه"

أكد مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن قرار "الأونروا" توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة حصراً دون الوسط والشمال، يعد مشبوهًا ويحمل في طياته المشاركة في قرار التهجير وإجبار النازحين على التوجه إلى الجنوب.

وقال هويدي في تصريحات صحفية: "للأسف الشديد، الأونروا تنفذ الطلب الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية على النازحين فقط في جنوب قطاع غزة وليس في الشمال أو الوسط"، مؤكداً أن "إسرائيل" تقف وراء القرار، وفق ما أخبر به مصدر مسؤول في الوكالة.

قرارات الاحتلال

وشدد على ضرورة عدم استجابة "الأونروا" لقرارات الاحتلال، بل عليها تكريس حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي وإيصال المساعدات لكل مناطق قطاع غزة.

واعتبر أن تماهي الوكالة الدولية مع توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة يعني مطالبة جميع السكان في الشمال بالنزوح في منطقة الجنوب، وهو ما يكرس مفهوم التهجير الذي يدعو إليه الاحتلال.

وكشف عن هروب 16 موظفاً دولياً في وكالة غوث مع بداية القصف الإسرائيلي على غزة إلى الجنوب، في حين تركت "الأونروا" 13 ألف موظف محلي يعمل في شمال ووسط قطاع غزة.

1%

وبيَّن أن الشاحنات الـ20 التي دخلت غزة والتي ستشرف على توزيعها وكالة الأونروا، لا تكفي لتغطية 1% فقط من حاجة اللاجئين، خاصةً أنه قبل العدوان كانت تدخل غزة 500 شاحنة يومياً.

المصدر / فلسطين أون لاين