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الأوقاف: القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في غزة بشكل كلي

21 أكتوبر 2023 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
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الأوقاف: القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في غزة بشكل كلي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إن القصف الإسرائيلي البربري دمر 26 مسجدا في القطاع بشكلي كلي.

وأضافت في بيان صحفي، أن "القصف الإسرائيلي البربري المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أتى أيضا على عشرات المساجد بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة".

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي دمرت عدة مواقع مدنية، منها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، وكنيسة الروم الأرثوذوكس.

كما استشهد جراء عدوان الاحتلال 10 من موظفي الأوقاف، وأصيب آخرون.

وتابعت الوزارة: "الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك المحرمات الدينية والإنسانية والقوانين الدولية في اعتدائه المتواصل على قطاع غزة، وكان للمساجد نصيب كبير من الدمار الهائل".

وطالبت "المؤسسات الإسلامية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتدفيع الاحتلال ثمن ممارساته الإجرامية تجاه المدنيين والمساجد والكنائس".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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