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الهلال الأحمر التركي يعتزم دعم المشافي وسيارات الإسعاف بغزة

21 أكتوبر 2023 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي عزمها تقديم دعم للمشافي وسيارات الإسعاف في غزة، يتمثل بتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية لشهر كامل.

وقالت في بيان، إنها ستقدم دعما للهلال الأحمر الفلسطيني عبارة عن 400 ألف لتر من الوقود، من أجل سد احتياجات المشافي وسيارات الإسعاف بقطاع غزة لمدة شهر كامل.

وفي هذا الإطار، ستقدم جمعية الهلال الأحمر التركي لنظيرتها الفلسطينية 600 ألف دولار ثمن الكمية المذكورة من الوقود الذي سيُخصص لتأمين الطاقة الكهربائية للمشافي وسيارات الإسعاف بغزة.

إلى جانب هذا، ستقدم الهلال الأحمر التركي مساعدات إنسانية أخرى لغزة، أبرزها معدات ومستلزمات طبية ستصل القطاع عبر طائرة المساعدات التركية الرابعة التي من المقرر أن تتجه إلى مصر قريبا.

وأفاد البيان أن فريق الهلال الأحمر التركي في مصر، يشرف أيضا على تأمين وإيصال المساعدات العينية إلى غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #اعتصام ضد الهلال الأحمر #طوفا الأقصى

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