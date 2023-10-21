أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى4651 بينهم 1873 طفلًا و1023 سيدة و187 مسنًا، إضافة إلى إصابة 14245 مواطنًا بجراح مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا، غالبيتهم من جنوبي القطاع.

وأوضح أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيدًا وصلوا للمستشفيات ولازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.

وذكر أن 70 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين