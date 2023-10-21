محرقة غزة .. 4385 شهيدا بينهم 1756 طفلا و967 سيدة منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت، ارتفع إجمالي عدد الشهداء في غزة إلى 4385، مع تواصل العدوان الإسرائيلي البربري على القطاع لليوم الـ15 على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي باستشهاد 150 فلسطينيا، وجرح عدد آخر، جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر السبت.

وذكرت أن من بين إجمالي الشهداء 1756 طفلا و967 سيدة، فيما أصيب 13561 آخرون بجروح مختلفة.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة عن "سقوط شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على سوق مخيم النصيرات وسط القطاع".

كما قال مصدر طبي إن "7 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 45 آخرون في قصف شنه الاحتلال، اليوم السبت، على منزل بجوار مركز إيواء في خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن "عدوان الاحتلال المستمر على القطاع خلّف 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا".

وأوضحت الوزارة أن "70% من الضحايا الفلسطينيين من الأطفال والنساء والمسنين".

المصدر / فلسطين أون لاين