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القسام: الاحتلال يرفض استلام أسيرتين قررنا الإفراج عنهما لأسباب إنسانية

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القسام: الاحتلال يرفض استلام أسيرتين قررنا الإفراج عنهما لأسباب إنسانية

21 أكتوبر 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، أن الحركة أبلغت قطر أنها ستطلق أسيرتين فلسطينيتين لأسباب إنسانية دون مقابل، لكن الاحتلال رفض استلامهما.

قال أبو عبيدة: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من: نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955".

وتابع أبو عبيدة أن إطلاق سراحهما "لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس، إطلاق سراح أسريتين أمريكيتين في غزة لدواع إنسانية بوساطة قطرية.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب القسام أن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها يتراوح ما بين 200 إلى 250 أسيرا.

وقال أبو عبيدة حينذاك في خطاب متلفز أن لدى كتائب القسام 200 أسير، والباقي موزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#سلاح السايبر كتائب القسام #المهندس القسامي #اشتاكات مع الاحتلال

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