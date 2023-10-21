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100 ألف متظاهر في لندن دعما للفلسطينيين

21 أكتوبر 2023 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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100 ألف متظاهر في لندن دعما للفلسطينيين

قالت شرطة العاصمة البريطانية إن "نحو 100 ألف مؤيد للفلسطينيين تظاهروا في لندن، اليوم السبت.

وطالب المتظاهرون بوقف القصف على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكان "المنتدى الفلسطيني البريطاني" (عضو التحالف المنظم للمظاهرة الكبرى في لندن) قد دعا عموم أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية وأنصار فلسطين في بريطانيا للمشاركة الفاعلة في المظاهرات، التي خرجت تضامنا ًمع الأهل في فلسطين، للمطالبة "بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وخرجت مظاهرات حاشدة، يوم أمس الجمعة، في دول عربية وإسلامية وغربية، للتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أسبوعين، و"تنديدا بمخطط لتهجير سكانه، وتدعو لسرعة إدخال المساعدات إليه".

‏وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي مستهدفة البنايات السكنية، وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #وزراء بريطانيين #تظاهرات سودانية

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