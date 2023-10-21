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قافلة المساعدات الأولى غزة: أكفان أكل معلب ومستهلكات طبية

21 أكتوبر 2023 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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قافلة المساعدات الأولى غزة

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث، سمحت سلطات الاحتلال بمرور أول قافلة من مساعدات إغاثية تضم 20 شاحنة فقط، نقلتها الأمم المتحدة عبر معبر رفح جنوب القطاع.

ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن ما تم إدخاله لن يغير من حقيقة الواقع الإنساني المنهار في غزة، في ضوء استمرار الإغلاق الإسرائيلي لمعابر القطاع منذ بداية العدوان على غزة صباح السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصدر حكومي في غزة قولة: إن "القافلة التي دخلت القطاع ضمت مستهلكات طبية موجهة لأقسام الاستقبال والطوارئ في مشافي القطاع، إضافة لكمامات واقية، وقفازات طبية، وأنواع مختلفة من المحاليل وأجهزة غيار وقطع شاش للجروح، وعدد قليل من الأسِرّة وأكفان لدفن الشهداء الذين زاد عددهم حتى اللحظة عن أربعة آلاف شهيد وشهيدة".

وتابع المصدر يقول "كما ضمت الشاحنة بعض أنواع الأطعمة المعلبة أهمها الفول والعدس والفاصوليا وزيوتا للطعام ومياه معدنية".

ووافقت سلطات الاحتلال على مرور قافلة المساعدات، بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل السلطات المصرية والإسرائيلية، كما اشترطت أن تتولى الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني حصرا مسؤولية توزيعها على مناطق الإيواء جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة، أن المنظومة الصحية انهارت تماما جراء عجزها عن استيعاب أعداد الشهداء والإصابات، وأن 6 من مشافي في القطاع خرجت عن الخدمة نهائيا، كما توقف 14 مركزا صحيا عن العمل، جراء تعرضها لقصف إسرائيلي ونفاذ مخازنها من المواد الطبية الأساسية.

المصدر / وكالات
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