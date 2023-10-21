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مدير طوارئ مستشفى ناصر: الوضع كارثي وأجرينا عمليات دون تخدير

21 أكتوبر 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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أطباء يحاولون إسعاف طفلًا في أحد مستشفيات غزة
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أكد رئيس قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي، الدكتور محمد قنديل، أن الوضع داخل المجمع كارثي، بفعل نقص الإمدادات الطبية والوقود، واستقبال أعداد كبيرة من الجرحى تفوق قدرة المجمع الاستيعابية.

وقال قنديل لصحيفة "فلسطين"، إن "القدرة الاستيعابية لمستشفى ناصر 240 سريرا، وتلقينا منذ بداية العدوان 3000 إصابة، وهو ما أنهك الطواقم الطبية".

وأوضح أن إدارة المستشفى قامت بإعداد سياسات جديدة من خلال توزيع عدد أقسام والعناية المركزة لاستيعاب الحالات البالغة.

وذكر أن 70 % من الإصابات التي تصل مجمع ناصر الطبي، أطفالا ونساء مصابين بإصابات بليغة وتهتك بالأعضاء الداخلية وتهشم بالجمجمة وحروق بكامل الجسد، وهو ما يحتاج إلى مركز طبية متقدمة.

وأشار إلى أن الكارثة الحالية التي تعد من جرائم الحرب الدولية، لو ضربت أي نظام صحي قوي سيتهالك ويحتاج إلى دعم من الخارج.

وبين أن المستشفى اضطرت إجراء بعض العمليات لجرحى دون تخدير وخارج غرف العمليات وفي الممرات، لتدارك الموقف ووقف النزيف، لافتا إلى أن غرف العمليات مشغولة حتى الساعة الرابعة فجرا.

#مستشفى حم #ناصر اللحام #نقص المناعة البشرية

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