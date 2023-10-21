(88) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى

وثق مركز معلومات فلسطين – مُعطى، ارتقاء (88) شهيدًا في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية معركة طوفان الأقصى بغزة السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وجاء عدد الشهداء الأكبر بحسب بيان المركز في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية ثم القدس.

وبحسب بيان للمركز فإن الشهداء موزعين كالآتي:

🔸 (22) طولكرم

🔸 (13) القدس

🔸 (13) الخليل

🔸 (13) نابلس

🔸 (10) رام الله

🔸 (6) أريحا

🔸 (4) جنين

🔸 (3) قلقيلية

🔸 (3) بيت لحم

🔸 (1) طوباس

⭕️ أسماء الشهداء:

1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات

2- عمرو عابد/رام الله / مواجهات

3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-

4- محمد عوض جربوعة/ رام الله /عملية طعن

5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات

6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات

7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح

8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات

9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات

10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات

11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات

12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-

13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات

14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-

15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة

16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات

17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات

18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات

19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح

20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية

21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات

24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات

25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح

26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات

27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات

28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات

29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل-

30- مؤنس ربحي زيادات / الخليل / مواجهات -طفل-

31- إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

32- أحمد إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

33- رندة عبدالله عجاج / القدس / رصاص الاحتلال

34- خالد المحتسب / القدس / اشتباك مسلح

35- مهتدي ماجد سليم / قلقيلية / مواجهات

36- سليمان فريد ملصة / رام الله / مواجهات

37- سامر سعيد رضوان / قلقيلية / مواجهات

38- زهدي زياد المغربي / أريحا / مواجهات

39- أمير رأفت مليطات / نابلس / مواجهات -طفل-

40- إسلام أبو زنط / طولكرم / مواجهات

41- بكر حسن جماعين / طولكرم / مواجهات

42- سامح خالد عودة / طولكرم / مواجهات

43- مصعب المدهون / الخليل / مواجهات

44- عيسى ماهر العملة / الخليل / مواجهات

45- عيسى سامي جبريل / بيت لحم / مواجهات

46- محمد أحمد بشارات / طوباس / مواجهات

47- قاسم هجرس / طولكرم / مواجهات

48- أحمد خالد فراج / القدس / مواجهات

49- محمد طاهر مصطفى / القدس / مواجهات

50- ليث أبو مرة / القدس / مواجهات

51- رأفت ثائر مهنا / طولكرم / مواجهات

52- حسين معتز موسى / رام الله / مواجهات -طفل-

53- أيهم إياد جبارين / القدس / مواجهات

54- عبدالرحمن ربحي العموري / القدس / محاولة دهس

55- محمود شحادة شحادة / أريحا / مواجهات

56- عمر أحمد الأسمر / طولكرم / مواجهات

57- محمد رفعت عدوان / طولكرم / مواجهات

58- كرم أيمن دويكات / نابلس / مواجهات

59- معين ربحي دامو / أريحا / مواجهات

60- رامي بلال حسان / طولكرم / مواجهات

61- أنس فريد مناصرة / جنين / مواجهات

62- محمد نضال ملحم / الخليل / مواجهات

63- سمير محمود صبرة / نابلس / مواجهات

64- أحمد معين الريماوي / رام الله / مواجهات

65- رزان تركمان / جنين / مواجهات

66- براء نائل دويكات / نابلس / مواجهات

67- خليل محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-

68- قيس محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-

69- إبراهيم نزيه الحج علي / نابلس / مواجهات

70- محمد عبدالرحمن فواقة / رام الله / مواجهات

71- أحمد منير صدوق / بيت لحم / مواجهات

72- طه إبراهيم محاميد / طولكرم / مواجهات -طفل-

73- جبريل عوض / رام الله / مواجهات

74- عامر فيصل غنام / طولكرم / مواجهات

75- يوسف عمر زغدد / طولكرم / مواجهات -طفل-

76- عدي مأمون أبو الهيجا / طولكرم / مواجهات -طفل-

77- قيصر كمال خليل / طولكرم / مواجهات

78- محمد فتحي شناعة / طولكرم / مواجهات

79- أسامة سائد أبو نهار / طولكرم / مواجهات

80- مجاهد محمد قزلي / طولكرم / مواجهات -طفل-

81- رائد أحمد حميدي / طولكرم / مواجهات

82- أحمد فيصل غنام / طولكرم / مواجهات

83- علي عبدالله أبو خزنة / طولكرم / مواجهات -طفل-

84- ساري عدي طه / طولكرم / مواجهات -طفل-

85- جميل جمار علار / طولكرم / مواجهات

86- عدي فواز منصور / نابلس / مواجهات -طفل-

87- صهيب إياد الصوص / رام الله / مواجهات -طفل-

88- محمد سليمان نواجعة / أريحا / مواجهات -طفل-

المصدر / فلسطين أون لاين