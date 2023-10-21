(88) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى

وثق مركز معلومات فلسطين – مُعطى، ارتقاء (88) شهيدًا في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية معركة طوفان الأقصى بغزة السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء عدد الشهداء الأكبر بحسب بيان المركز في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية ثم القدس.
وبحسب بيان للمركز فإن الشهداء موزعين كالآتي:
🔸 (22) طولكرم
🔸 (13) القدس
🔸 (13) الخليل
🔸 (13) نابلس
🔸 (10) رام الله
🔸 (6) أريحا
🔸 (4) جنين
🔸 (3) قلقيلية
🔸 (3) بيت لحم
🔸 (1) طوباس
⭕️ أسماء الشهداء:
1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات
2- عمرو عابد/رام الله / مواجهات
3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-
4- محمد عوض جربوعة/ رام الله /عملية طعن
5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات
6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات
7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح
8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات
9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات
10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات
11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات
12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-
13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات
14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-
15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة
16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات
17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات
18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات
19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح
20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية
21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح
22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح
23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات
24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات
25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح
26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات
27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات
28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات
29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل-
30- مؤنس ربحي زيادات / الخليل / مواجهات -طفل-
31- إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين
32- أحمد إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين
33- رندة عبدالله عجاج / القدس / رصاص الاحتلال
34- خالد المحتسب / القدس / اشتباك مسلح
35- مهتدي ماجد سليم / قلقيلية / مواجهات
36- سليمان فريد ملصة / رام الله / مواجهات
37- سامر سعيد رضوان / قلقيلية / مواجهات
38- زهدي زياد المغربي / أريحا / مواجهات
39- أمير رأفت مليطات / نابلس / مواجهات -طفل-
40- إسلام أبو زنط / طولكرم / مواجهات
41- بكر حسن جماعين / طولكرم / مواجهات
42- سامح خالد عودة / طولكرم / مواجهات
43- مصعب المدهون / الخليل / مواجهات
44- عيسى ماهر العملة / الخليل / مواجهات
45- عيسى سامي جبريل / بيت لحم / مواجهات
46- محمد أحمد بشارات / طوباس / مواجهات
47- قاسم هجرس / طولكرم / مواجهات
48- أحمد خالد فراج / القدس / مواجهات
49- محمد طاهر مصطفى / القدس / مواجهات
50- ليث أبو مرة / القدس / مواجهات
51- رأفت ثائر مهنا / طولكرم / مواجهات
52- حسين معتز موسى / رام الله / مواجهات -طفل-
53- أيهم إياد جبارين / القدس / مواجهات
54- عبدالرحمن ربحي العموري / القدس / محاولة دهس
55- محمود شحادة شحادة / أريحا / مواجهات
56- عمر أحمد الأسمر / طولكرم / مواجهات
57- محمد رفعت عدوان / طولكرم / مواجهات
58- كرم أيمن دويكات / نابلس / مواجهات
59- معين ربحي دامو / أريحا / مواجهات
60- رامي بلال حسان / طولكرم / مواجهات
61- أنس فريد مناصرة / جنين / مواجهات
62- محمد نضال ملحم / الخليل / مواجهات
63- سمير محمود صبرة / نابلس / مواجهات
64- أحمد معين الريماوي / رام الله / مواجهات
65- رزان تركمان / جنين / مواجهات
66- براء نائل دويكات / نابلس / مواجهات
67- خليل محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-
68- قيس محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-
69- إبراهيم نزيه الحج علي / نابلس / مواجهات
70- محمد عبدالرحمن فواقة / رام الله / مواجهات
71- أحمد منير صدوق / بيت لحم / مواجهات
72- طه إبراهيم محاميد / طولكرم / مواجهات -طفل-
73- جبريل عوض / رام الله / مواجهات
74- عامر فيصل غنام / طولكرم / مواجهات
75- يوسف عمر زغدد / طولكرم / مواجهات -طفل-
76- عدي مأمون أبو الهيجا / طولكرم / مواجهات -طفل-
77- قيصر كمال خليل / طولكرم / مواجهات
78- محمد فتحي شناعة / طولكرم / مواجهات
79- أسامة سائد أبو نهار / طولكرم / مواجهات
80- مجاهد محمد قزلي / طولكرم / مواجهات -طفل-
81- رائد أحمد حميدي / طولكرم / مواجهات
82- أحمد فيصل غنام / طولكرم / مواجهات
83- علي عبدالله أبو خزنة / طولكرم / مواجهات -طفل-
84- ساري عدي طه / طولكرم / مواجهات -طفل-
85- جميل جمار علار / طولكرم / مواجهات
86- عدي فواز منصور / نابلس / مواجهات -طفل-
87- صهيب إياد الصوص / رام الله / مواجهات -طفل-
88- محمد سليمان نواجعة / أريحا / مواجهات -طفل-