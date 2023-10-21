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بيان مهم من "الصحة العالمية" حول استهداف المستشفيات في غزة

21 أكتوبر 2023 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
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دعت منظمة الصحة العالمية، الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في قطاع غزة في جميع الأوقات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدا لقصفه.

وقالت الصحة العالمية إنها قلقة من الأنباء المثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيرا بقصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بإخلائه.

مرضى ومأوى

وأكدت أن المستشفى إلى جانب تواجد أطباء وكادر صحي بداخله، ومرضى ومصابون، يبحث مئات، معظمهم من النساء والأطفال عن مأوى لهم في هذا المستشفى.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة استهدفت خلالها محيط مستشفى القدس في غزة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى في تصريحات صحفية.

وأكد مدير مستشفى القدس، أنه تلقى عدة اتصالات من جيش الاحتلال بسرعة إخلاء المستشفى وتهديدها بالقصف، مع دخول اليوم الخامس عشر للعدوان على القطاع.

وأضاف: تواصلنا مع الهيئات الدولية طلبا لتأمين المستشفى ونخشى أن يقصفها الاحتلال كما فعل بالمعمداني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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