سلطات الاحتلال تطلب من "الإسرائيليين" مغادرة الأردن ومصر فورًا

طالب ما يسمى مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، "الإسرائيليين" مغادرة الأردن ومصر فورا وعدم السفر إلى المغرب.

وقال في بيان "يرفع مجلس الأمن القومي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها... في أسرع وقت".

وتمّ رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح "الإسرائيليون" بعدم الذهاب إلى هذا البلد.

احتقان ومسيرات غاضبة

وتشهد العديد من البلاد العربية حالة من الاحتقان وموجة كبيرة من الاعتصامات والمسيرات الغاضبة والمنددة بمجازر الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة.

وفي الأسبوع الأول من العدوان نفذ ضابطا مصريا عملية إطلاق نار على إسرائيليين في مدينة الإسكندرية فأرداهما قتيليين، فيما شهدت مدنا عربيا حوادث طعن لإسرائيليين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن والشيوخ.

المصدر / فلسطين أون لاين