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1204 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

1204 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

21 أكتوبر 2023 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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عناصر من المقاومة في الضفة

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" حتى الساعة 12:00 ظهر اليوم 21-10-2023.

⭕ الملخص:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 1204

•إطلاق نار: 330

•إطلاق صواريخ: 2

•عمليات نوعية: 43

•مواجهات بأشكال متعددة: 819

🟢 مظاهرات ومسيرات: 192

🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 2 قتيل

🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 33 إصابة

🟡 عدد الشهداء: 86 شهيداً

🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:

🔸الإجمالي: 309

-      (41) القدس

-      (40) الخليل

-      (47) رام الله

-      (55) نابلس

-      (16) قلقيلية

-      (30) جنين

-      (29) طولكرم

-      (25) بيت لحم

-      (5) طوباس

-      (11) اريحا

-      (10) سلفيت

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الضفة #أعمال مقاومة #طوفا الأقصى

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