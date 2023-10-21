1204 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" حتى الساعة 12:00 ظهر اليوم 21-10-2023.
⭕ الملخص:
🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 1204
•إطلاق نار: 330
•إطلاق صواريخ: 2
•عمليات نوعية: 43
•مواجهات بأشكال متعددة: 819
🟢 مظاهرات ومسيرات: 192
🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 2 قتيل
🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 33 إصابة
🟡 عدد الشهداء: 86 شهيداً
🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:
🔸الإجمالي: 309
- (41) القدس
- (40) الخليل
- (47) رام الله
- (55) نابلس
- (16) قلقيلية
- (30) جنين
- (29) طولكرم
- (25) بيت لحم
- (5) طوباس
- (11) اريحا
- (10) سلفيت
المصدر / فلسطين أون لاين