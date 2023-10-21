1204 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" حتى الساعة 12:00 ظهر اليوم 21-10-2023.

⭕ الملخص:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 1204

•إطلاق نار: 330

•إطلاق صواريخ: 2

•عمليات نوعية: 43

•مواجهات بأشكال متعددة: 819

🟢 مظاهرات ومسيرات: 192

🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 2 قتيل

🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 33 إصابة

🟡 عدد الشهداء: 86 شهيداً

🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:

🔸الإجمالي: 309

- (41) القدس

- (40) الخليل

- (47) رام الله

- (55) نابلس

- (16) قلقيلية

- (30) جنين

- (29) طولكرم

- (25) بيت لحم

- (5) طوباس

- (11) اريحا

- (10) سلفيت

المصدر / فلسطين أون لاين