الاحتلال يُفجر منزل أسير ويشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل عائلة الأسير ماهر شلون في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير شلون المكون من طابقين، الأمر الذي أدى كذلك لتضرر عدد من المنازل المحيطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شلون في الأول من آذار/ مارس الماضي، وعادت وداهمت منزله في السادس من ذات الشهر وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

قيادات من حماس ومحررون

ففي المزرعة الغربية شمال رام الله تم اعتقال: القيادي في حماس الشيخ علي حنون، الأسير المحرر محمد شريتح، الأسير المحرر الشيخ رأفت ربيع، الأسير المحرر عقل ربيع، يحيى عودة، عبود عبوش، وائل جمعة، وخالد شفيق.

وفي بيت لحم تم اعتقال: القيادي في حماس حسن الورديان، والأسير المحرر يوسف عدوي، والأسير المحرر خضر الدلو، خالد بنورة، محمود عبد الله عطوان، محمد العروج، سامح علي طقاطقة، أنور محمود طقاطقة، خالد محمود طقاطقة، محمد إبراهيم القواسمة، ورزق محمد إبراهيم القواسمة.

وفي الخليل تم اعتقال: الأسير المحرر أشرف طه، الأسير المحرر يوسف أبو حسين، الأسير المحرر منجد الجنيدي، الأسير المحرر محمود سدر، الأسير المحرر أديب القواسمي، عبد الله صلاح الطالب في جامعة القدس، مهند قفيشة الطالب في جامعة القدس، ومحمد جلال رمانة.

القيادي شاكر سليم

وفي رنتيس غرب رام الله تم اعتقال: القيادي في حماس شاكر أبو سليم، والأسير المحرر أديب فريد وهدان، محمد أحمد أبو تركي، الأسير المحرر صائب فهمي أبو سليم، الأسير المحرر إسلام ماجد دنون، الأسير المحرر محمود عبد القادر أبو سليم، الأسير المحرر قيس وهدان، الناشط فخر عاهد خلف، زهدي حسن دنون.

في الخضر جنوب بيت لحم تم اعتقال: إبراهيم محمود شحادة، وإبراهيم سليمان دعدوع.

في مراح رباح شرق بيت لحم تم اعتقال: نور الدين صالح الشيخ، والأسير المحرر مهند محمد الشيخ.

في البيرة تم اعتقال: صديق العوري، ومحمد جلال رمانة، وفي عارورة شمال رام الله تم اعتقال: إحسان خالد خصيب، خالد إحسان خصيب، يوسف إحسان خصيب، هادي إحسان خصيب، محمد إحسان خصيب، عز قاسم عودة، عبد الرازق خصيب.

جنوب الخليل

في دير سامت جنوب الخليل تم اعتقال: محمد الحروب، منتصر الحروب، الأسير المحرر عبد الباسط الحروب، عبد عودة الحروب، عودة محمود الحروب، عز محمود الحروب، أحمد محمد الحروب، فادي يوسف الحروب، داود رقب الحروب، بلال خضر الحروب، توفيق الحروب، حمزة حسين الحروب.

المصدر / فلسطين أون لاين