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من قوات الاحتياط

مقتل ضابط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

21 أكتوبر 2023 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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مقتل ضابط إسرائيلي على الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط من قوات الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجيش سمح صباح اليوم السبت بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمير بيلو، وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهما بجروح متوسطة، والثالث بجروح طفيفة.

استهداف قوة مشاة

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.

ومنذ عدة أيام تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تبادلا لإطلاق النار بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية ولبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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