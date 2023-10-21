فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية" تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على المدنيين بغزة

3000 فنان بريطاني يوقعون رسالة لوقف قصف غزة

إيران ترسل الدفعة الأولى من مساعداتها الإنسانية إلى غزة

حماس تشيد بالمسيرات التي خرجت نصرة لغزة

الإعلامي الحكومي: 352 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

مسؤول سابق بالموساد يدعو لصفقة تبادل عاجلة مع حماس

أردوغان: هجمات (إسرائيل) ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

حماس: قرارنا إغلاق ملف محتجزي 7 أكتوبر المدنيين حال توفرت الظروف

حماس: تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس جريمة حرب

الإعلامي الحكومي يحذر من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني

"العفو الدولية" تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على المدنيين بغزة

21 أكتوبر 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
...
عمارات سكنية مدمرة في غزة

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنها "وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في غزة".

وكشفت أن "نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحيانا بين الأهداف العسكرية والمدنية".

وأكدت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، وأن الحصار الإسرائيلي غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "المنظمة تحاول إدخال المساعدات إلى غزة لضمان توفير الخدمات الإنسانية للسكان".

وأكدت على "ضمان تجنب استهداف المنشآت والمستشفيات والفرق الطبية بغزة، وأن القصف سيزيد عدد القتلى والمصابين ولذلك يجب أن يتوقف فورا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#تكلفة جولات العدوان على غزة #ازمات الاحتلال #اشتاكات مع الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة