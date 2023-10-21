"العفو الدولية" تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على المدنيين بغزة

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنها "وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين في غزة".

وكشفت أن "نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحيانا بين الأهداف العسكرية والمدنية".

وأكدت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، وأن الحصار الإسرائيلي غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "المنظمة تحاول إدخال المساعدات إلى غزة لضمان توفير الخدمات الإنسانية للسكان".

وأكدت على "ضمان تجنب استهداف المنشآت والمستشفيات والفرق الطبية بغزة، وأن القصف سيزيد عدد القتلى والمصابين ولذلك يجب أن يتوقف فورا".

المصدر / فلسطين أون لاين