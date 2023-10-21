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إيران ترسل الدفعة الأولى من مساعداتها الإنسانية إلى غزة

21 أكتوبر 2023 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
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قافلة مساعدات قرب معبر رفح من الجانب المصري

أرسل الهلال الأحمر الإيراني اليوم السبت دفعته الأولى من المساعدات الإنسانية إلى غزة، تضم أدوية ومنتجات نظافة صحية.

وفي بيان نشر اليوم، قال الهلال الأحمر الإيراني إن شحنة تزن ما يقرب من 60 طنا أُرسلت إلى مصر لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي "بمجرد فتحه".

وذكر الهلال الأحمر الإيراني في وقت سابق أنه يتشاور مع المنظمات الدولية المعنية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإقامة 3 مستشفيات مؤقتة على حدود غزة.

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، قبيل الفتح المتوقع للمعبر لجلب المساعدات اللازمة إلى قطاع غزة المُحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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