أردوغان: هجمات (إسرائيل) ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف هجماته التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة".

وقال أردوغان "نجدد مطالبتنا الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي".

وأضاف "يجب إنقاذ المنطقة من الجنون الذي تدعمه دول غربية ووسائل إعلام".

وأكد الرئيس التركي، أن "(إسرائيل) تستفز دول المنطقة بدلا من التراجع عن الأخطاء في غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء -بحسب آخر الإحصائيات- إلى 4137 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13162 جريحا.

‏‎وكانت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية وأجنبية قد طالبت اليوم بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وبعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين