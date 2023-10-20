الإعلامي الحكومي يحذر من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني

حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف، اليوم (الجمعة)، من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني، بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال معروف في بيان صحفي، إن "تهديد الاحتلال للمرافق الصحية والمستشفيات يأتي كنتيجة طبيعية لعدم اتخاذ موقف عملي من المجتمع الدولي ضد هذه التهديدات".

وأضاف معروف أن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "طواقم مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حسمت أمرها بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال وعدم الامتثال للإنذار بالإخلاء، وتغليب دورهم الإنساني وواجبهم المهني".

ويُعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي للمرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب شنعاء، تعكس وحشية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين