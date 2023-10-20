جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح: "أنطونيو جوتيريش"، إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية

وقال في مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح من الجانب المصري: "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر، ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة".

وأضاف "جوتيريش": "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع، وينبغي السماح بإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وذكر أن هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب تقليص هذه الشروط لتسريع وصولها، مؤكدًا أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

المصدر / وكالات