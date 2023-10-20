حماس: توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة خطوة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم (الجمعة)، أن توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق جنوب قطاع غزة فقط، خطوة تُتيح للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الضغط على الفلسطينيين للانتقال من الشمال إلى الجنوب، بهدف تهجيرهم إلى مصر.

وقالت حماس في بيان صحفي إن توزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزة فقط، "هي خطوة تُتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة، وذلك لتهجيرهم إلى مصر تحت القصف والاستهداف المباشر للمدنيين على الطرق وفي مناطق النزوح الجنوبية، وهو الأمر الذي تكرّر بكثافة واقترفته قوات الاحتلال وطائراته الأمريكية".

وأضافت "كان يدخل قطاع غزة قرابة الـ 500 شاحنة يومياً في ظل الحصار الظالم منذ 17 عاماً، وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب، وعليه فإن اقتصار الحديث عن ادخال 20 شاحنة فقط عبر معبر رفح، هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز".

ودعت حماس إلى فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين