الأورومتوسطي: 83 بالمائة من شهداء العدوان على غزة من المدنيين و39 بالمائة منهم أطفال

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 83%؜ من إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصلة بحدة غير مسبوقة على قطاع غزة منذ أسبوعين هم من المدنيين، و39% من الضحايا أطفال.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن (إسرائيل) تشن حربا مفتوحة متكاملة الأركان ضد أكثر من مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة بما يشكل حرب إبادة وهجمات انتقامية مروعة.

ولفت إلى أن (إسرائيل) تقوم منذ أسبوعين بمسح أحياء سكانية بكاملها في قطاع غزة الذي يعد الأشد كثافة سكانية في العالم (معدل الكثافة السكانية 26400 مواطن/كم مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع).

ونبه إلى أن حرب (إسرائيل) المفتوحة على المدنيين في غزة تتخذ عديد الأشكال عبر استهداف ممنهج للأحياء السكنية والمنازل فوق رؤوس قاطنيها وقصف التجمعات العامة للمواطنين.

يضاف إلى ذلك استهداف دور العبادة والمستشفيات والمدارس حتى تلك التابعة للأمم المتحدة والمقرات المدنية والشركات والمحال التجارية إلى جانب الأراضي الزراعية.

كما تفرض (إسرائيل) إغلاقا شاملا على قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري واسع النطاق تضمن قطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية بالقوة.

وكان ما يسمى مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.

وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي استشهد ما لا يقل عن 4122 فلسطينيا من بينهم 1590 طفلا و920 امرأة، وإجمالي 3420 مدنيا، بينما أصيب أكثر من 13420 ألف أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات. يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من ألف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.

وذكر المرصد أن (إسرائيل) دمرت 28200 وحدة سكنية كليا و104000 وحدة سكنية جزئيا فضلا عن دمار وأضرار لحقت بنحو 103 مرفقا صحيا (19 مستشفى و48 عيادة و36 سيارة إسعاف) و76 مدرسة و273 منشأت صناعية و79 مقار صحافية و26 مسجدا وعدد من الكنائس.

وأبرز المرصد الحقوقي استمرار (إسرائيل) في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 512 عائلة تعرضت 192 للإبادة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوة الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على (إسرائيل) لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين على نحو فوري، وتحييدهم عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين