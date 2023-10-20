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حكومة الاحتلال تقر أنظمة طوارئ تسمح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

20 أكتوبر 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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شعار قناة الجزيرة

صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على أنظمة الطوارئ، للسماح بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في (إسرائيل)، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الحكومة وافقت على أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق أنشطة الجزيرة في (إسرائيل)".

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار "سيكون من الممكن إغلاق مكاتب الجزيرة في (إسرائيل)، بما في ذلك مصادرة معدات القناة".

وأضافت: "يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن القناة التي تبث من (إسرائيل)، تعرّض الجنود والمواطنين الإسرائيليين للخطر".

وليست خطوة الاحتلال الأولى تجاه العمل على مضايقة وسائل الاعلام وملاحقتها إذ أنها انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة تكميم الأفواه وإغلاق القنوات منعا لبث الوقائع والحقائق والانتهاكات الجارية على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
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