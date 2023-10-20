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استطلاع: 80% من الإسرائيليين يقولون إن على نتنياهو الاعتراف بهزيمة 7 أكتوبر

20 أكتوبر 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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المناطق التي وصل إليها مقاتلو المقاومة في معركة طوفان الأقصى

أجرت صحيفة معاريف العبرية، استطلاعا للرأي حول عملية اقتحام القسام والمقاومة لغلاف غزة والمدن الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري.

وبحسب الصحيفة العبرية والتي نشرت نتائج استطلاعها اليوم الجمعة، أن 80% من الإسرائيليين يقولون إن على نتنياهو الاعتراف بهزيمة 7 أكتوبر التي جرت في غلاف غزة.

واليوم

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال المتطرفة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 4834 منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

 وقالت في بيان: "بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الجمعة 4834، كان من بينهم 12 بحالة حرجة، 280 خطيرة، 771 متوسطة، والباقون بحالة طفيفة". وأوضحت وزارة صحة الاحتلال أن عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات بلغ، الجمعة 301، بينهم 48 بحالة خطيرة، 173 متوسطة و80 طفيفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي منذ بداية الحرب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #استطلاع رأي #طوفان الأقصى #7 أكتوبر

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