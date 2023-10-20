مقتل مستوطن إسرائيلي "بالخطأ" برصاص جيش الاحتلال شمال النقب

قال إعلام عبري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل مستوطنا "بالخطأ" مساء الخميس، قرب بلدة تساليم شمال النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ووصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، الحادث بأنه "غير عادي".

وقالت: "قُتل سائق بالرصاص بعد أن دخلت 3 مركبات رباعية الدفع منطقة إطلاق نار تابعة للجيش قرب تساليم، حيث كانت القوات تتدرّب".

إصابة سائق

وأضافت الصحيفة: "باشرت القوات بإجراءات اعتقال مشبوهة بحقهم، وبعد أن لم يتوقفوا، أطلق الجنود النار عليهم".

"ونتيجة إطلاق النار أصيب أحد السائقين بجروح وتلقّى العلاج الطبي الأوّلي في المكان من قبل القوات، ثم نقل بعد ذلك لتلقي العلاج بالمستشفى، لكن الأطباء أثبتوا وفاته لاحقا"، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليقه: "يشدد الجيش على أن هناك حظرا كاملا على دخول المدنيين إلى مناطق النار".

وتشير الحادثة إلى مدى ارتباك جيش الاحتلال في التعامل مع الأحداث، سيما بعد اقتحام كتائب القسام وقوى المقاومة مناطق المستوطنات وغلاف غزة ووصولها لمشارف النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين