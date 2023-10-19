هنية: العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء غزة وما تسجله المقاومة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "العالم ما زال يتابع هذا الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء شعبنا في غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة وهي تدير هذه المعركة باقتدار".

وأضاف في تسجيل مرئي بثته قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الخميس، أن "المقاومة بدأت ضربتها الاستراتيجية المدوية وهي ما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم وحشية المحتل جرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت".

وأكد أن "هذه الجرائم التي يتابعها العالم أيضاً بأسره والتي تسجل من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحش الفاشي القاتل حيث أن الكثير من أبنائنا الشهداء؛ بل المئات هم من الأطفال والنساء والشيوخ".

ونوه إلى أن "هذا العدوان يمتد إلى الضفة واليوم مجزرة في مخيم نور شمس ثم هناك إلى جنوب لبنان حيث يرتقي الشهداء من إخوتنا اللبنانيين ومن أبناء شعبنا الفلسطيني بغية كسر إرادة هذا الشعب وهذه المقاومة".

وقال "نتابع التحركات السياسية الأمريكية وبعض المسؤولين الأوروبيين وزيارتهم لدولة الكيان الصهيوني بهدف استمرار تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذا الجيش الجبان ولهذا المجتمع المنهار بعد الضربة الاستراتيجية التي سددتها كتائب القسام مع بداية طوفان الأقصى".

وتابع، رغم الضغوطات ورغم الإغراءات إلا أن "الموقف العربي والإسلامي الذي تم التعبير عنه بكل وضوح في كل الاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، أكد بكل وضوح أنه لا أحد يقبل خطة التهجير الإسرائيلية المغطاة من أمريكا".

وأشاد هنية، بهذا الموقف العربي والإسلامي وخاصة مصر لأن "الحديث عن أهل غزة بدهم يرحلوا إلى مصر ولاحقا أهل الضفة بدهم يرحلوا إلى الأردن".

ودعا إلى "إسناد هذا الموقف واحتضان هذا الموقف والثبات عليه ونحن بتنا نرى انكسار هذه الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة".

المصدر / فلسطين أون لاين