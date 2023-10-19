أبو عبيدة: المقاومة بخير ومستعدون لمعركة طويلة مع العدو

أكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء الخميس، أن المقاومة الفلسطينية تتحكم في مجريات الميدان، وأنها مستعدة لمعركة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

حذر أبو عبيدة في تسجيل مرئي، الاحتلال الإسرائيلي من أن "فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن نمرر جرائمه ضد أقصانا وشعبنا".

وأكد أن "العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مطمئنا "شعبنا بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب".

وانتقد الناطق باسم القسام الدعم الأميركي لإسرائيل ووصفه بـ "الوقح والسافل" وقال إن هذا الدعم لن يسعف الاحتلال و"لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على المقاومة الفلسطينية أو تمنعها من الدفاع عن المقدسات أو تسلب آمال الشعب الفلسطيني في نيل حريته".

واعتبر أبو عبيدة أن الدعم الأميركي "الغبي" للاحتلال يوقد نار الغضب في الأمة العربية والإسلامية لنبذ الاحتلال الأميركي والإسرائيلي، مؤكدا أن "العدو اليوم هو في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، وهي فرصة للأمة".

ودعا أبو عبيدة جماهير الأمة في كل مكان أن "تدافع عن كرامتها وأقصاها، كما دعا "أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة في دول العالم".

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المصدر / فلسطين أون لاين