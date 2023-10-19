مشعل: الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي كان مدروسًا وهدفه حماية الأقصى

أكد رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام الدراع العسكري لحركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي، كان مدروسًا وهدفه حماية المسجد الأقصى.

وقال مشعل، في حديث خاص لقناة "العربية" الفضائية، إن "حكومة نتنياهو وغلاة المستوطنين وضعوا أجندة تلمودية لتهويد الأقصى، ولهذا انتصرت كتائب القسام وحماس للأقصى".

وأكد أن "تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، وأن لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا".

ونوّه مشعل إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، وأن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".

وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكداً "رفض الرحيل عن غزة، وأن تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن".

المصدر / فلسطين أون لاين