"هيئة الأسرى": 10 آلاف أسير في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى في رام الله اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى نحو 10 آلاف أسير.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس في تصريحات صحفية إن الاحتلال الإسرائيلي شن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الحالي، حملة اعتقالات غير مسبوقة، طالت حتى اللحظة نحو 1000 فلسطيني في الضفة، منهم نحو 700 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن "القضاء والمحاكم الإسرائيلية أداة بيد الأمن الإسرائيلي وأجهزة مخابراته، حيث تصدر قرارات بالجملة، بالاعتقال الإداريّ للمعتقلين الجدد، وبناء على ذلك قررنا مقاطعة تلك المحاكم الشكلية".

وأوضح فارس إن الاحتلال الإسرائيلي استغل انشغال العالم بما يجري من عدوان إجرامي في قطاع غزة، ليوغل في الأسرى الفلسطينيين، حيث سنت حكومة الطوارئ قوانين منحت إدارة سجون الاحتلال صلاحيات مطلقة لسحب اي انجازات مع الحركة الأسيرة.

وتابع "المعتقلون يتعرضون لعمليات تجويع وتعطيش، ويُمنع المرضى منهم من الحصول على الأدوية، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ولفت إلى أن الشهادات التي حصلت عليها الهيئة من معتقلين جدد تمكنت من زيارتهم تؤكد أن الغالبية العظمى منهم تعرض لضرب مبرح خلال عملية اعتقاله، بغض النظر عن سنه او كونه مريضا أو ما شابه.

واضاف "بعض الاعتداءات أدت إلى تكسير أيدي وأرجل المعتقلين والضرب على الوجه باللكمات واعقاب البنادق، إلى الدرجة أن بعضا منهم لم يتمكن زملاؤهم من التعرف إليهم بسبب الآثار الجانبية التي تسببت بها هذه الاعتداءات.

وقال "هذه اعمال انتقامية من المعتقلين بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

المصدر / فلسطين أون لاين