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"القسام" تقصف "تل ابيب" برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال

19 أكتوبر 2023 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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"القسام" تقصف "تل ابيب" برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال

قصفت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) مدينة "تل أبيب" المحتلة وسط فلسطين المحتلة "ردا على استهداف الاحتلال المدنيين في قطاع غزة".

‏وقال جيش الاحتلال وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الانذار دوت في "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة لليوم الثالث عشر على التوالي.

‏وتواصل طائرات الاحتلال شد العدوان على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي مستهدفة البنايات السكنية وتدميرها على رؤوس ساكنيها من المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 3785 شهيدًا، منهم 1524 طفلًا و1000سيدة و120 مسنًا، وإصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة، بينهم 3983 طفلًا و3300 سيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #شواطئ تل أبيب #سايبر القسام #عدوان (إسرائيلي)

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