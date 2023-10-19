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دعوات للحشد غداً لدعم غزة والمقاومة في طوفان الأقصى

19 أكتوبر 2023 . الساعة 15:55 بتوقيت القدس
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متظاهرون يرفعون العلم الفلسطيني رفضًا للعدوان على غزة

دعت حركة حماس وفصائل العمل الوطني والإسلامي وعدد من الحركات الشعبية، جماهير شعبنا الفلسطيني بالضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل 1948م، إلى النفير العام غدًا الجمعة، والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كلّ الأماكن والساحات، انتقاماً لدماء الشهداء في قطاع غزّة وانتصاراً للقدس والأقصى.

وطالبت الدعوات الجماهير العربية الغاضبة وأبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات إلى الانطلاق في حشود هادرة إلى الحدود مع فلسطين المحتلة وإلى أقرب نقطة من فلسطين، وإعلان التضامن مع قطاع غزّة ومقاومتها الباسلة.

كما دعت حماس في بيان لها اليوم الخميس أحرار العالم وجماهير أمّتنا العربية والإسلامية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، في كلّ المدن والعواصم، تضامناً مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، وإدانةً وفضحاً للجرائم والمجازر التي تُرتكب ضدّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل.

وأضافت: "لتكن كلّ الأيام القادمة أياماً للغضب العارم في كلّ مكانٍ، للتضامن مع أهلنا في قطاع غزّة الأبيّة، وليرى الاحتلال الصهيوني وداعموه والمنحازون لإرهابه وعدوانه، أنَّ لفلسطين وغزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك رجالاً يُلبّون نداء النصرة والتضامن، ويعلنون أنَّ دماء غزَّة دماؤهم".

وشددت على ضرورة تواصل الفعاليات والمسيرات الحاشدة والاعتصامات طيلة الأيام القادمة، ولبقاء الحراكات مستمرة ومتصاعدة وغاضبة ما بقي هذا العدوان، وما استمرت المجازر وحرب الإبادة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#اجتماع فصائلي #دعوات للحشد #أشبال القدس المقاومين

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