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استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع قرب الحدود اللبنانية

19 أكتوبر 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع قرب الحدود اللبنانية

استهدف مقاومون اليوم الخميس، دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع في موقع إسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

‏وأفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه دبابة ميركافا في مستوطنة (المنارة) على الحدود اللبنانية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف المدفعية على محيط بلدة "ميس الجبل" الحدودية في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس إنه شن مساء الأربعاء غارات على "أهداف عسكرية" لـ "حزب الله" جنوب لبنان بينما أعلن الحزب استشهاد عنصرين في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل وإصابة عدد من جنوده جنوب لبنان.

ومنذ أيام تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تبادلا لإطلاق النار بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله اللبناني أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قريتين في جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في قرية (شوبا والعديسة) في منطقة (جبل دوف) جنوب لبنان.

وأعلنت "قوات الفجر" (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان)، "توجيه ضربة صاروخية استهدفت مواقع العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وحققت إصابات مباشرة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#فلسطينو لبنان #مقاومة الشعب الفلسطيني #المواجهة مع حزب الله

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