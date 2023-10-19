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حماس تثمن الموقف الروسي بمجلس الأمن الداعي لوقف النار ووقف استهداف المدنيين

19 أكتوبر 2023 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" امتناع روسيا عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، ودعوتها لوقف النار ووقف استهداف المدنيين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "نثمن الموقف الروسي الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة".

ودعت الحركة "المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية".

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على غزة لليوم 13 على التوالي، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على القطاع، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، كما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #العنف ضد المدنيين #سياسات حماس

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