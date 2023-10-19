الصحة: 3785 شهيدًا منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم (الخميس) ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 3785 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، اليوم إن عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الجاري ارتفع إلى 3785 شخصا، إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن عدوان الاحتلال أدى إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية، وخروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية من الخدمة.

وأوضح أن من بين إجمالي القتلى "1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا" إضافة إلى "3983 طفلا و3300 سيدة من بين المصابين".

وحذر الناطق باسم الصحة من أن المستشفيات في غزة "تعيش حالة من الجفاف في كل الإمكانيات الدوائية والوقود"، مؤكدة أن "أي تأخير في إدخال الإمدادات الطبية سيؤدي إلى فقد مزيد من الجرحى والمرضى".

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن العدد الهائل من المصابين جراء غارات إسرائيل للأسبوع الثاني يجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية على الأرض وفي القاعات دون تخدير في الغالب.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان من أن المستشفيات في قطاع غزة على حافة الانهيار، ومعظمها يعمل بالحد الأدنى من طاقته.

المصدر / فلسطين أون لاين