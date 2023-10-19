استشهاد قائد قوات الأمن الوطني بغزة اللواء محيسن وعائلته

استشهد اليوم الخميس قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني بغزة، اللواء جهاد محيسن (53 عاماً) وعائلته بقصف على منزله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن ارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال القطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم الخميس، أن القصف الذي استهدف منزل لعائلة "عودة" في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.

برج الأندلس

وأضافت الداخلية أن طائرات الاحتلال دمرت برج الأندلس في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة، والمكون من 14 طابقاً.

ونعت رئاسة متابعة العمل الحكومي أحد أركان وقيادات وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء "محيسن" الذي ارتقى إلى العلا وعدد من أفراد أسرته إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل بشكل مباشر في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين