إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة شمال فلسطين المحتلة

أُطلقت قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة إسرائيلية حدودية، اليوم الخميس، فيما ردَّ جيش الاحتلال بقصف مدفعيّ استهدف مواقع جنوبيّ لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه الأولي: "أُطلق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية"، ليوضح بعيد ذلك في بيان ثان بأنه يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار، جنوبيّ لبنان.

وتجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أمس الأربعاء، على مواقع عسكرية ومحيط بلدات واقعة قرب الحدود؛ فيما أعلن "حزب الله" أمس، استشهاد ثلاثة من عناصره "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، لترتفع الحصيلة خلال المواجهات مع الاحتلال إلى 12.

إصابة جندي

في المقابل، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن إصابة جندي في جيش بحالة متوسطة الخطورة من جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات من جنوبي لبنان ونقل بواسطة طائرة مروحية لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.

وأعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية في المطلة وتلة الطيحات ورويسات العلم وموقع ‏المالكية، بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة وأنواع من ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف مواقع لحزب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين