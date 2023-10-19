فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هيئة الأسرى": 10 آلاف أسير في سجون الاحتلال

"القسام" تقصف "تل ابيب" برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال

دعوات للحشد غداً لدعم غزة والمقاومة في طوفان الأقصى

استقالة مسؤول أميركي احتجاجا على دعم الاحتلال

استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع قرب الحدود اللبنانية

حماس تثمن الموقف الروسي بمجلس الأمن الداعي لوقف النار ووقف استهداف المدنيين

الصحة: 3785 شهيدًا منذ بداية العدوان على غزة

حكاية الطفل إلياس.. مأساة جديدة تفضح بربرية عدوان الاحتلال

استشهاد قائد قوات الأمن الوطني بغزة اللواء محيسن وعائلته

السيسي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "أولوية قصوى"

اغتيال النائب في المجلس التشريعي جميلة الشنطي

19 أكتوبر 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
جميلة الشنطي.png

استشهدت النائب في المجلس التشريعي، وعضوة المكتب السياسي في حركة حماس جميلة الشنطي، بعد قصف منزلها.

والشنطي "أم عبد الله"، هي مؤسسة الحركة النسائية لحركة حماس، وأول عضوة مكتب سياسي نسائية.

واُنتخبت الشنطي عام 2006، عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح"، التابعة لحركة حماس.

التشريعي ينعى

وأصدر المجلس التشريعي بياناً نعى فيه الشنطي، قال فيه: "لقد قضت الشهيدة د.جميلة الشنطي حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي".

وتابع البيان: "إننا إذ ننعى الشهيدة المجاهدة د. جميلة الشنطي، لنؤكّد أننا ماضون على دربها ودرب جميع شهداء شعبنا الأبرار حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وستبقى هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم بحق الإنسانية شاهدة على إرهاب الاحتلال الفاشي الذي يقتل الأطفال والنساء أمام مرأى ومسمع العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#التشريعي #العدوان على غزة #جميلة الشنطي #استشهاد جميلة الشنطي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة