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طالت 120 مواطنا.. الاحتلال يشّن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

19 أكتوبر 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشّن حملة اعتقالات واسعة في الضّفة

شّنت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضّفة طالت (120) مواطناً على الأقل.

وبحسب مصادر محلية بين المعتقلين نواب من المجلس التشريعي، وقيادات، وأسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى صحفيين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفّة، علماً أنّ حصيلة اليوم هي الأعلى منذ بداية معركة (طوفان الأقصى).

عدوان شامل

جاء ذلك في ظل العدوان الشامل وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء شعبنا، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ حملات الاعتقال في الضّفة هي الأعلى منذ سنوات، حيث وصل عدد حالات الاعتقال منذ بدء معركة (طوفان الأقصى)، أكثر من (850) حالة اعتقال، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس، إضافةً إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة والتي لم تعرف أعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، ولا هوياتهم.

يُشار إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من (6000) حالة اعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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