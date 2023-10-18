حمدان: إدارة بايدن والدول الغربية يتحملون المسؤولية عن جرائم الاحتلال في غزة

‏حمل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان الادارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن مجازر الاحتلال المروعة في قطاع غزة.

‏وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء، إن "سياسة الدول الغربية تمارس المعايير المزدوجة التي تقف إلى جانب الاحتلال المجرم ضد المدنيين في القطاع".

‏وأضاف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب اليوم مسلسلا من المجازر وحرب إبادة جماعية في غزة في ظل تقاعس دولي عن إدانته".

وشدد حمدان بأن الاحتلال "ارتكب في مستشفى المعمدان مجزرة بشعه لا مثيل لها في السادية والاجرام".

وأدان قطع الاحتلال الماء والكهرباء والغذاء عن اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أنه قد اتضح اليوم من يمارس القتل والجرائم والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.

‏وأشار إلى أن سياسة الاحتلال "فشلت في شيطنة المقاومة، في ظل اثنا عشر يوما من وابل القذائف والصواريخ التي تستهدف المدنيين العزل".

ودعا حمدان "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"اونروا" إلى عدم التخلي عن مهامها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين