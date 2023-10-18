حملة عالمية في الكويت بعنوان "أطفال غزة لماذا يقتلون؟"

أطلقت مجلة "المجتمع" الكويتية، التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي اليوم الأربعاء، حملة عالمية، تهدف إلى تسليط الضوء على المجزرة التي يتعرض لها أطفال غزة منذ نحو أسبوعين.

وقالت المجلة، التي تصدر منذ أكثر من خمسين عاماً، إن حملتها التي تحمل اسم "أطفال غزة لماذا يقتلون؟" جاءت "في وسط الأرقام والإحصائيات التي تؤكد أن بنك أهداف الاحتلال من الأطفال والنساء في غزة، ووفق آخر الإحصائيات أنه يوميا يقتل في غزة ما يزيد عن 100 طفل، دون أن يتحرك ساكن لعالم بلا ضمير".

ودعت المجلة "جموع المسلمين وأصحاب الضمائر الإنسانية من العالم كله للمشاركة في الحملة الإعلامية (أطفال غزة لماذا يقتلون؟)".

وأوضحت أن فكرة الحملة هي أن يقوم أولياء أمور الأطفال من سن 5 - 14 عاما، من البنين والبنات، ومن كل بلاد وجنسيات العالم "بتسجيل رسالة تضامن مع أطفال غزة بمقطع فيديو قصير لا يتجاوز الدقيقة، يتحدث فيه عن جريمة قتل أطفال غزة، وسيقوم فريق الحملة بترجمته إلى أغلب اللغات العالمية".

وأضافت أنه سيصار إلى "نشره على كافة المنصات الإعلامية المؤثرة، وفي ختام المقطع يختم بعنوان الحملة (أطفال غزة لماذا يقتلون؟)".

وقالت "المجتمع" إن حملتها تهدف إلى "دعم أطفال غزة وأمهاتهم في صمودهم والوقوف معهم، وفضح زيف إنسانية الغرب والسكوت على قتل الأطفال، وتوجيه رسائل لكل إنسان حر لفضح الجرائم التي ترتكب بحق أطفال غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "حصيلة ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدا.. إضافة الى 314 إصابة".

ولليوم الثاني عشر تواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على المنازل والمنشآت المدنية بغزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

المصدر / المصدر/ فلسطين أون لاين