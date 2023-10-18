مسيرات فلسطينية وعربية وإسلامية دعما لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال

خرجت مسيرات غضب، في الضفة الغربية وعددا من الدول العربية والإسلامية وغيرها حول العالم، اليوم الأربعاء، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة ومجزرته البشعة أمس في محيط المستشفى المعمداني في غزة.

وخرج المُحتجون بمسيرات حاشدة في رام الله وسط الضفة الغربية والخليل جنوبها، وعمّان والكويت ولبنان والبحرين، واليمن وعمان وتونس وأنقرة وإسطنبول ونواكشوط وإدلب، والمغرب، هاتفين للمقاومة الفلسطينية ومنددين بمجازر الاحتلال في غزة، واستهداف المدنيين والآمنين.

وقد احتشد آلاف المتظاهرين الأردنيين اليوم في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عّمان، معبّرين عن غضبهم من مجازر الاحتلال ومطالبين بقطع العلاقات مع الاحتلال وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

في حين خرج الآلاف في العاصمة التونسية منددين بمجزرة مستشفى المعمداني، ومطالبين بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وكذلك هتفت حناجر الجموع الغاضبة في شوارع العاصمة التركية، رفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

وفي المغرب طالب المحتجون بإغلاق مكتب الاتصال، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى في غزة، رافعين عددا من الشعارات، في مظاهرات بكل من الرباط وطنجة والدار البيضاء، أبرزها: "الشعب يريد إنهاء الاحتلال" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"يا صهيوني يا ملعون غزة في العيون" و"يا صهيوني صبرك صبرك، في غزة نحفر قبرك".

وفي ألمانيا نظم المحتجون، وقفة شموع صامتة حدادا على أرواح كافة الشهداء في غزة، وشهداء مجزرة مستشفى المعمداني.

كما انطلقت مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تنديدا بالمجزرة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وحاول متظاهرون لبنانيون مهاجمة مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً بجريمة الاحتلال باستهداف مشفى المعمداني بغزة.

كما انطلقت مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة بيروت تنديدا بالمجزرة.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، انطلقت مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لمجازر الإسرائيلية.

وخرجت مسيرة كبيرة غاضبة في مصر، تنديدا بجريمة قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

وهتف المشاركون في المسيرة التي جرت في منطقة ميدان الحصري بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة: "بالدم بالروح الأقصى من حيروح"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عُدوانه ومجازره بحق قطاع غزة، لليوم الـ12 على التوالي، وسط استهداف مباشر للبنيات السكنية وتدميرها على رؤوس المدنيين.

المصدر/ فلسطين أون لاين

المصدر / فلسطين أون لاين