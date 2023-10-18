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الإعلامي الحكومي: ادعاءات الاحتلال عن استخدام المدنيين دروعا بشرية كذبة جديدة

18 أكتوبر 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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ادعاءات الاحتلال عن استخدام المدنيين دروعا بشرية كذبة جديدة

رفض المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول استخدام المقاومة في قطاع غزة للمدنيين دروعا بشرية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، في تصريح صحفي: "إدعاء جديد وكذبة أخرى يلقي بها الاحتلال وناطقيه، باتهام المقاومة في قطاع غزة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية للاحتماء بها".

وأضاف: "جيش الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يمارس القتل والإجرام بحق المدنيين من الأطفال والنساء يقصفهم في بيوتهم، وتدمير الأحياء السكنية ليرتقي مئات الشهداء وآلاف الجرحى، يسعى بهذا الادعاء لمحاولة تبرئة نفسه من هذه الجرائم أمام العالم وتبرير فشله وعجزه في تحقيق هدفه المعلن بتدمير قدرات المقاومة".

وتابع: "الاحتلال آخر من يمكن أن يتحدث عن أخلاقيات الحرب وهو الذي لا يراعي في قصفه وجرائمه حرمة منشآت خدماتية أو مرافق صحية أو مقرات مدنية، ولقد ثبت في كل مرة خلال هذا العدوان كذب الاحتلال وزيف ادعاءاته".

المصدر/ فلسطين أون لاين

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#ادانات فلسطينية #لجنة المتابعة الحكومية بغزة #معاقبة الاحتلال

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