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الصحة: 3478 شهيدًا و12065مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

18 أكتوبر 2023 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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الصحة: ٣٤٧٨ شهيدًا و12065مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 3478 شهيدًا.

وقال الناطق باسم الوزارة غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيرًا عرقيًا وتهديدًا للوجود الفلسطيني وتسببت في استشهاد 3478 فلسطينيًا وإصابة 12065 بجراح مختلفة.

وأضاف القدرة أن دخول الاحتلال في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرئه على ارتكاب مجزة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني تهديد خطير للمنظومة الصحية.

وأعلن أن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدًا، ولازالت 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.

وأشار إلى أن️ 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي كانت من الأطفال والنساء والمسنين

وذكر أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات بلغت 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدًا فقط، ولازال المئات منهم تحت الأنقاض.

وأضاف أن الصحة تلقت نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#المستشفى الأهلي #مؤتمر وزارة الصحة #شهداء في الثلاجات

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