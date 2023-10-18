فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: إدارة بايدن والدول الغربية يتحملون المسؤولية عن جرائم الاحتلال في غزة

حملة عالمية في الكويت بعنوان "أطفال غزة لماذا يقتلون؟"

"التعاون الإسلامي" تدعو إلى فتح ممرات إنسانية لغزة

مسيرات فلسطينية وعربية وإسلامية دعما لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال

الإعلامي الحكومي: ادعاءات الاحتلال عن استخدام المدنيين دروعا بشرية كذبة جديدة

غزة: الأشلاء والدماء ما تزال متناثرة في ساحة "المعمداني"

الأزهر يدعو لدعم فلسطين "بالعدة والعتاد" بعد مجزرة المعمداني

الصحة: 3478 شهيدًا و12065مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

حماس تشيد بانتفاضة الضفة وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

معروف: الاحتلال ارتكب "مجزرة القرن" في المستشفى المعمداني

حماس تشيد بانتفاضة الضفة وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

18 أكتوبر 2023 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
...
الضفة.حماس تشيد بانتفاضة الضفة وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلالjpg

أشادت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بانتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى استمرار الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نشيد بجماهير شعبنا في الضفة الغربية المحتلة الذين هبوا تنديدا بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف المحاور، رافضين كل محاولات التسكين والتخدير".

وأضافت: "كما ندعو جماهير شعبنا للنفير الدائم إلى الميادين، والمشاركة في المظاهرات الشعبية بعد صلاة العشاء من مختلف مناطق ومدن الضفة والقدس دعما لصمود أهلنا في غزة ورفضا للعدوان الصهيوني الإجرامي، وتأكيداً على وحدة الدم والمصير، وتأكيدا على مواصلة المقاومة في كل ربوع بلادنا المحتلة حتى طرد الاحتلال وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#تأسيس غرفة العمليات المشتركة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة