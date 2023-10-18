حماس تشيد بانتفاضة الضفة وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

أشادت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بانتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى استمرار الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بكل قوة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نشيد بجماهير شعبنا في الضفة الغربية المحتلة الذين هبوا تنديدا بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف المحاور، رافضين كل محاولات التسكين والتخدير".

وأضافت: "كما ندعو جماهير شعبنا للنفير الدائم إلى الميادين، والمشاركة في المظاهرات الشعبية بعد صلاة العشاء من مختلف مناطق ومدن الضفة والقدس دعما لصمود أهلنا في غزة ورفضا للعدوان الصهيوني الإجرامي، وتأكيداً على وحدة الدم والمصير، وتأكيدا على مواصلة المقاومة في كل ربوع بلادنا المحتلة حتى طرد الاحتلال وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين